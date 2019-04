Fresco aan de slag bij Syngenta

Louise Fresco gaat aan de slag als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder bij zadenhandelaar en producent van bestrijdingsmiddelen Syngenta. De functie is vergelijkbaar met een commissariaat.

Fresco is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Ze heeft eerder een vergelijkbare functie bekleed bij Unilever, van 2009 tot april 2017.

Innovatie en duurzaamheid

Vorige week presenteerde het bedrijf haar innovatieplannen op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier wil de agrogigant bijdragen aan de uitdagingen die de agrarische sector wereldwijd voor de kiezen krijgt. Onderwerpen als klimaatverandering, bodemerosie en biodiversiteitsverlies staan op de agenda. Dit in combinatie met veranderende verwachtingen van consumenten en opvattingen over technologie in de landbouw.

Kleine boeren

Syngenta-voorzitter Frank Ning laat in de persverklaring weten dat de ervaring van Fresco op het gebied van duurzame en gezonde voedselproductie een waardevolle aanvulling van het Syngenta-bestuur is. Op haar beurt zegt Fresco vooral geïnteresseerd te zijn in het beantwoorden van de vraag hoe de beste wetenschap kleine boeren kan helpen om hun opbrengsten duurzaam te verhogen.

Verenigde Naties

Fresco bracht 10 jaar van haar carrière door als adjunct-directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Ze is lid van 8 wetenschappelijke academies en heeft in de raden van bestuur van de Rabobank en Unilever gezeten. Haar boek ‘Hamburgers in het paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed’, is in 13 talen vertaald.