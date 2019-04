Eisen pachtgrond Gelderland fors aangescherpt

Boeren hebben grote moeite met de aanpassing van de voorwaarden die Gelderland heeft doorgevoerd voor pachtgronden van de provincie.

Gelderland heeft als gevolg van de vorig jaar aangenomen motie ‘Natuurinclusief beheer van provinciale gronden’ de pachtvoorwaarden aangepast. Met deze aangepaste pachtvoorwaarden kunnen boeren moeilijk uit de voeten, de regels leiden tot onbegrip en verbazing. Zo is een gevolg dat vanaf dit jaar op gras- en bouwland alleen ruige mest mag worden opgebracht. Volgens Henk Braakman, voorzitter van Stichting Kavelruil De Graafschap, zijn hierdoor de gronden voor veel boeren niet meer interessant en ongeschikt voor landbouwkundig gebruik.

Beperkingen zorgen niet voor minder interesse in pachtgronden

Zowel op gras- als bouwland geldt een fors aantal beperkingen vanaf 2019. Zo is het niet meer toegestaan gewasbescherming op bouwland te gebruiken. Ook kerende grondbewerking is onmogelijk geworden. Voor grasland geldt dat het niet mag worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Ook hier is gewasbescherming geen optie meer. De kwaliteit van de percelen zal door deze eisen achteruitgaan, stelt Braakman.

Toch betekent dit niet dat Gelderland minder interesse voor de pachtgronden ervaart. Volgens woordvoerder Marga Nijenhuis lukt het net als voorgaande jaren alle gronden te verpachten. Nijenhuis: “Het gebeurt wel dat mensen na openbare gunning toch afzien van een contract, omdat ze de voorwaarden niet goed hebben gelezen. De pachtuitgifte wordt door de provincie jaarlijks geëvalueerd. De praktische uitvoering van de pachtuitgifte, biodiversiteit, gebruik van natuurgrond en gebruiksvoorwaarden zullen daarbij opnieuw aandacht krijgen.”