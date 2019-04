Eigenaar slachthuis slaat keuringsarts NVWA

Een keuringsarts van de NVWA is op vrijdag in Drachten neergeslagen door de eigenaar van het slachthuis waar ze aan het werk was.

Tijdens de keuring van een koe is onenigheid ontstaan tussen de eigenaar van Abattoir Drachten en een vrouwelijke keuringsarts. Dat meldt RTL Nieuws. De arts zou gewond zijn geraakt aan haar hoofd. Slachterij stilgelegd De politie neemt de zaak hoog op volgens RTL en heeft daarom de eigenaar meegenomen naar het bureau. De NVWA heeft in een reactie laten weten dat het bedrijf voorlopig niet meer mag slachten. Het bedrijf is stilgelegd tot er een gesprek is geweest tussen de dienst en het bedrijf. Dat zal zijn na het weekend. De NVWA was niet meer bereikbaar voor commentaar, maar heeft op Twitter de stillegging bevestigd en toegelicht.