EU-regels oneerlijke handel snel van kracht

De Europese regels tegen oneerlijke handelspraktijken moeten zo snel mogelijk in Nederlandse wetgeving worden omgezet.

Dat voornemen spreekt landbouwminister Carola Schouten uit in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten is blij met het akkoord dat in de onderhandelingen tussen de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees parlement is bereikt. Het akkoord gaat verder dan het commissievoorstel. In de uiteindelijke tekst zijn 16 oneerlijke handelspraktijken expliciet benoemd, waaronder een verbod op onredelijk late betalingen, een verbod op het annuleren van bestellingen voor bederfelijke waar, het recht op een schriftelijk contract voor de leverancier en een verbod op het doorberekenen van promotiekosten of kosten van de verwerking van onverkochte waar.

Nederland al begonnen met voorbereidingen

De nieuwe regeling moet nog formeel worden vastgesteld door de Europese lidstaten in de Europese raad en door het Europees Parlement. Dat kan overigens nog wel duren tot het eind van dit jaar. Daarna wordt de richtlijn officieel van kracht, waarna de lidstaten 2 jaar de tijd krijgen om de regels in hun nationale wetgeving op te nemen.

Minister Schouten is niet van plan die tijd volledig te benutten. Ze is al begonnen met de voorbereidingen om de regels in Nederland in wetgeving om te zetten. De Autoriteit Consument en Markt krijgt de taak om toezicht te houden op de naleving van de regels.