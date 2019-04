EU klaar voor steun bij no-deal-brexit

De Europese Unie is voorbereid om steun te geven aan de agrarische sector in de EU bij een no-deal-brexit.

Desondanks is een no-deal de slechtst denkbare brexit-uitkomst, zei EU-commissaris van landbouw Phil Hogan tijdens een persconferentie over de voorbereiding van het Britse vertrek. “Een no-deal klopt gewoon niet. Er staat te veel op het spel.” Hogan gelooft nog steeds dat gezond verstand de overhand zal krijgen.

Nog veel onduidelijk

Hogan benadrukte dat nog veel onduidelijk is, maar dat de EU zich voorbereidt op alle mogelijke uitkomsten voor de agrarische sector. “We weten nog steeds niet wanneer en onder welke omstandigheden het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten. Dat maakt het opstellen van concrete noodplannen moeilijk”, aldus Hogan.

Verstoring van agrarische markten

Bij een brexit zonder deal vindt volgens Hogan een aanzienlijke verstoring plaats van bepaalde agrarische markten. “De Europese Commissie heeft een wettelijke verplichting om in te grijpen, en dat zullen we dan ook doen. Vroegtijdig ingrijpen heeft het voordeel dat niet alleen boeren worden gesteund, maar het geeft de markt ook vertrouwen over de inzet die de Commissie levert aan de agrifoodsector.” Hogan verwees naar eerdere marktverstoringen waar de EU ingreep, zoals de Russische boycot. Voorbeelden van ingrepen zijn interventieaankopen en versoepeling van de regels voor staatssteun ter ondersteuning van boerenbedrijven.

Regels voor importproducten

De EU publiceerde 8 april ook de regels voor importproducten die het Verenigd Koninkrijk zal toepassen bij een harde brexit. Dat betekent dat informatie over export naar het Verenigd Koninkrijk nu beschikbaar is, net zoals dat al gold voor alle handelspartners van de EU.