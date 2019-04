EOB schort octrooi op planten weer op

Het Europees octrooibureau (EOB) heeft alle octrooiaanvragen op planten opgeschort. Dat heeft de voorzitter van het Europees Octrooibureau gemeld tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement.

Vorig jaar besloot de Technische Kamer van het EOB dat octrooien op planten kunnen worden toegestaan. Die uitspraak was vooral op juridische argumenten gestoeld. Het Europees Parlement wil een eind aan de discussie over de octrooiering van planten. Net als de Europese Commissie is het parlement tegen octrooi op planten. De Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) hebben zich tijdens de bijeenkomst gekant tegen octrooi op planten.

Volgens Heli Pihlajamaa van het EOB lopen 19 bezwaarprocedures tegen octrooiaanvragen op klassieke veredeling. Daarnaast zijn er nog 250 aanvragen in behandeling. Al deze zaken zijn voorlopig opgeschort.

De Tweede Kamer praat later deze maand over octrooi op planten.