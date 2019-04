Duitsland wil met technologie scherpere mestnorm ondervangen

Inzet van nieuwe technologie moet de Duitse boeren helpen de gevolgen van de door de EU gevraagde verscherping van de mestverordening zo veel mogelijk op te vangen.

Dat blijkt uit een zondag door landbouwminister Julia Klöckner in samenwerking met landbouwminister Ursula Heinen-Esser van Noordrijn-Westfalen gepresenteerd zeven-puntenplan.

Nitraatrichtlijn

Volgens de bewindslieden is de verscherping onvermijdelijk. Ook landen als Nederland, Frankrijk en Denemarken hebben reeds te maken gehad met nitraatreductie-eisen uit Brussel, aldus Klöckner en Heinen-Esser. Onder meer willen zij infraroodspektroskopie (NIRS) beproeven om de mineralengehaltes van vloeibare mest in de mestopslag en bij het uitrijden nauwkeuriger te bepalen. Ook sensor- en robottechnologie in combinatie met satellietgestuurde uitrijmethodes moeten hulp bieden.

Veevoer

Nieuwe bedrijfsadviesconcepten voor de voerinzet kunnen ook soelaas bieden, zo luidt een greep uit het zeven-puntenplan dat de ministers donderdag willen verdedigen bij een door de boerenbonden in Münster geplande demonstratie tegen de verscherping van de verordening.