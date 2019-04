Duitse boeren demonsteren tegen aanscherping mestregels

Ruim 6.000 boeren demonstreerden donderdag 4 april in Münster op de Domplatz tegen aanscherping van de Duitse mestregels.

Boeren uit heel Duitsland zijn massaal naar Münster afgereisd om de demonstratie bij te wonen. Verscheidene wegen waren afgesloten door blokkades van boeren met trekkers. Dat meldt Hans-Heinrich Berghorn van het de regionale boerenbond Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV). Eeerder deze week waren er al boerenprotesten in Hannover.

Fotos: TopAgrar, Marit Schröder

Kritiek op metingen van nitraat

Boeren en hun organisaties hebben veel kritiek op de metingen van nitraat en vinden dat niet aangetoond is dat te hoge nitraatgehaltes in het grondwater veroorzaakt zijn door bemesting. Berghorn: “Door deze foutieve metingen zouden ten onrechte te grote gebieden als gevarenzone met mestbeperkingen aangewezen worden. Daarnaast vrezen boeren dat door minder bemesting oogstverliezen optreden en dat er extra kosten komen voor bijvoorbeeld mesttransport.” Kritiek hebben Duitse veehouders en zeker de publieke opinie daarbij op mesttransporten uit Nederland.

Plan met 7 punten

Bondslandbouwminister Julia Klöckner en haar collega landbouwminister uit Noordrijn-Westfalen (NRW) Ursula Heinen-Esser waren aanwezig op de demonstratie om de boeren te woord te staan. Zij hebben een 7-puntenplan opgesteld om de boeren te ondersteunen bij de geplande maatregelen. Volgens Heinen-Esser is het belangrijk de boeren financieel te steunen, zodat de aanscherpingen ook daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Om hoeveel steun het uiteindelijk gaat, is nog niet duidelijk.

Aanscherpingen mestregels

In januari heeft de Duitse regering aanscherpingen van de mestregels aangekondigd onder druk van Brussel. Belangrijke aanpassingen zijn het invoeren van perceelsspecifieke bemestingsnormen en verdere aanscherpingen in de zogenoemde rode gebieden waar de nitraatnorm van 50 milligram per liter in het grondwater wordt overschreden. In die gebieden zou volgens het aangescherpte beleid hooguit 80% van de gewasbehoefte bemetsen nog maar mogen volgens vakblad TopAgrar. In die gebieden is vanaf 2020 verder onder meer de teelt van vanggewassen verplicht en wordt bemesting in de herfst volledig verboden voor de teelt van wintergerst en koolzaad.

Niet ver genoeg

Medio maart heeft de Europese Commissie gezegd dat de in januari aangekondigde aanscherpingen niet ver genoeg gaan. Binnen de Duitse regeringcoalitie bestaat flinke onenigheid over de aanscherping van het mestbeleid. Het ministerie van Milieu is in handen van coalitiepartij SPD die veel verder wil gaan dan de partijen CDU en CSU met een grote boerenaanhang.

Ook protest in België

Net als in Duitsland hebben ook in Vlaanderen boeren geprotesteerd tegen aanscherpingen van het mestbeleid. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) heeft deze week korte tijd met trekkers een rotonde geblokkeerd in Oudenaarde. Dat meldde nieuwswebsite Vilt.be. Het ABS is boos op aanscherpingen in het nieuwe mestactieplan (MAP6) waarover een week eerder een politiek akkoord is gesloten. Dat bevatte meer aanscherpingen dan waarover eerder afspraken met boerenorganisaties en andere belanghebbenden waren gemaakt. Ook de Boerenbond was kritisch op de ingediende tekst.

Aanscherpingen voor twee derde van het Vlaamse landbouwareaal

De aangepaste tekst ligt ter goedkeuring in het Vlaamse Parlement en omvat aanscherpingen voor twee derde van het Vlaamse landbouwareaal. Het aannemen van de nieuwe MAP6 is een voorwaarde van de Europese Commissie om de Vlaamse derogatie definitief goed te keuren. De derogatie voor 2019 tot en met 2021 is eind maart goedgekeurd door het Nitraatcomité in Brussel. In 2018 hebben circa 2.800 boeren gebruik gemaakt van derogatie met een totaal areaal van 94.000 hectare, voornamelijk gras en mais.