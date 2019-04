CBb: intrekken fosfaatrechten jongvee is onterecht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is te zuinig geweest met toekennen van fosfaatrechten.

LNV had de reeds toegekende fosfaatrechten voor vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar niet mogen terughalen, tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in 3 uitspraken. Deze 3 uitspraken zijn de eerste van enkele honderden jongveeprocedures die nog liggen te wachten op behandeling.

Uitleg definitie ‘melkvee’ te beperkt

Volgens het CBb komt de definitie voor jongvee ouder dan 1 jaar in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee niet overeen met de definitie in de Meststoffenwet. Minister Schouten krijgt 6 weken de tijd een nieuwe beslissing te nemen, daarbij rekening houdend met de 3 uitspraken van het CBb.

Ook voor vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te hebben gekregen, geldt dat het valt onder de categorie ‘melkvee’. Volgens het CBb is de definitie voor ‘melkvee’ uit de Meststoffenwet ook voor deze dieren van toepassing en dienen voor die dieren fosfaatrechten te worden toegekend.

3 uitspraken

In de eerste uitspraak gaat het om een veehouder die op de peildatum van 2 juli 2015 20 stuks jongvee had ouder dan 1 jaar. Daarvan werden 18 dieren geslacht voordat ze gekalfd hadden. In de tweede uitspraak gaat het om een veehouder die maar voor 12 van zijn 17 jongveedieren ouder dan 1 jaar op de peildatum fosfaatrechten kreeg toegekend. In de derde uitspraak gaat het om een veehouder die alle fosfaatrechten voor zijn 7 stuks jongvee kwijt raakte omdat de dieren werden geslacht voordat ze gekalfd hadden.

Definitie jongvee ouder dan 1 jaar

Volgens de Beleidsregel fosfaatrechten waar het ministerie tot nu toe mee werkt, valt dit jongvee alleen onder het begrip melkvee voor zover het ‘vrouwelijk’ en ‘voor de melkveehouderij’ is, of is ‘bestemd om zoogkoe te worden’. De tekst van de Meststoffenwet is echter duidelijk, stelt het CBb: onder jongvee van 1 jaar en ouder vallen alle runderen van 1 jaar of ouder, inclusief overig vleesvee, behalve roodvleesstieren en fokstieren. Uit niets blijkt dat jongvee dat niet valt onder de definitie in de Beleidsregel een roodvleesstier of fokstier is.

Wetgever heeft herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee juist wel onder de definitie van melkvee valt

Het CBb wijst LNV in de uitspraak ook nog fijntjes op de eigen interpretatie van jongvee in het verleden als het om de Meststoffenwet ging. CBb: ‘De wetgever heeft herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee, namelijk dieren in de categorieën 101 en 102, juist wel onder de definitie van melkvee valt.’

CBb: begrip ‘jongvee’ is helder

Ook het argument van LNV dat het begrip jongvee onduidelijk zou zijn de Meststoffenwet, schuift het CBb terzijde: ‘dat blijkt niet uit de wetsgeschiedenis’. Bovendien had in het geval van onduidelijkheid de wetgever er voor moeten kiezen de wet aan te passen en niet via een Beleidsregel de wet bij te sturen.

Dat er sprake zou zijn van staatssteun als de interpretatie ruimer zou worden dan in de Beleidsregel mogelijk is, zoals LNV stelde op de zitting, scoort ook niet bij het CBb. De Meststoffenwet hoeft volgens het College niet op deze beperkte manier te worden uitgelegd, omdat er anders sprake zou zijn van ontoelaatbare staatssteun.