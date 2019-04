CBb: geen POR voor 93 veehouders

93 pluimvee- en varkenshouders zijn definitief hun ontheffingen in het kader van de POR (Regeling Ontheffing Productierechten) kwijt.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart hun beroepsprocedure tegen het beëindigen van de ontheffingen ongegrond.

De pluimvee- en varkenshouders hoefden met de POR-ontheffingen bij uitbreiding van hun bedrijf de helft van de benodigde dierrechten aan te schaffen; voor de andere helft kregen zij ontheffing, mits de mest volledig verwerkt werd. In 2017 besloot de overheid de POR-regelingen (uit 2006 en 2015) niet te verlengen.

Besluit minister is redelijk

3 CBb-rechters oordeelden dinsdag 9 april dat het redelijk is dat de minister verzoeken van de 93 veehouders om de regelingen alsnog te verlengen heeft geweigerd. Volgens het CBb is de verwachting van de varkens- en pluimveehouders dat de dierrechten zouden verdwijnen en dat zij na afloop van hun ontheffing niet meer over die dierrechten hoefden te beschikken, niet gerechtvaardigd. De looptijd en einddatum van de ontheffingen zijn vanaf het begin duidelijk geweest, oordeelt de rechtbank. Dat het einde van de looptijd gelijk viel met de evaluatiedatum van het rechtenstelsel, betekent niet automatisch dat de regeling verlengd zou worden als het rechtenstelsel zou blijven bestaan.

Wel of niet deelnemen aan POR is keuze ondernemer

De rechters concluderen dat de keuze om wel of niet deel te nemen aan de POR-regelingen een ondernemerskeuze geweest. “Zij waren niet verplicht om aan deze regelingen deel te nemen, en de regelingen zijn niet bedoeld om alle investeringsrisico’s bij de varkens- en pluimveehouders weg te nemen”, zo staat er in de uitspraak.

Nadelige financiële gevolgen niet helder

De rechtbank vindt het terecht dat het ministerie het behoud van de derogatie (van de Europese Commissie, om meer mest te mogen uitrijden) en het naleven van de fosfaatplafonds zwaarder weegt dan de gevolgen voor de betrokken pluimvee- en varkenshouders. Bovendien geven de rechters aan dat geen van de pluimvee- of varkenshouders precies heeft duidelijk gemaakt welke nadelige financiële gevolgen zij ondervinden. “De ter zitting – meer in algemene zin – toegelichte financiële voor- en nadelen die met deze keuze samenhangen behoren tot het normale bedrijfsrisico van de pluimveehouders”, stelt het CBb.