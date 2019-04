Burger King en Nestlé komen met veganburger

Burger King en Nestlé hebben vrijwel tegelijk aangekondigd dat ze veganburgers gaan verkopen. Nestlé richt zich in eerste instantie op de Europese markt, terwijl Burger King een bescheiden proef neemt in de Verenigde Staten.

Burger King, na McDonalds de op één na grootste fastfoodketen ter wereld, werkt daarbij samen met de Amerikaanse fabrikant van plantaardig ‘vlees’ en ‘zuivel’ Impossible Foods dat onder meer gesteund wordt door Microsoft-oprichter Bill Gates. Burger King test de Impossible Whopper uit in 59 vestigingen in St. Louis.

Klant merkt geen verschil met hamburger van vlees

Uit de eerste reacties blijkt dat de klanten geen verschil merken met de hamburger van vlees die ze altijd kopen. Impossible Foods stelt ‘dat haar producten een veel geringere milieu-voetafdruk hebben dan die welke gemaakt worden van dieren’. De vegetarische Impossible Burger is in de Verenigde Staten al verkrijgbaar in 5.000 fastfoodrestaurants.

Nestlé maakt zijn ‘burgers’ van soja en weiproteïne. Het bedrijf brengt ze als Incredible Burger onder het merk Garden Gourmet op de markt in een aantal Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland. “Veel consumenten zien in dat minder vlees in hun dieet goed is voor henzelf en voor de planeet, maar plantaardige vleesalternatieven voldoen vaak niet aan hun verwachtingen”, stelt Nestlé.