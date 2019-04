Bruins: geen wegmengen vervuiling in voedsel

Het is niet toegestaan vervuiling in voedsel weg te mengen door producten met een overschrijding van de norm te vermengen met ‘schone’ producten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat D66’er Tjeerd de Groot er in een aangenomen motie ten onrechte van uitgaat dat wegmengen van vervuiling (nog) is toegestaan. Bruins schrijft dat tijdens de fipronilcrisis wegmengen van eieren met te hoge fipronilwaarden wel is gebeurd. Dat was toen de afnemers van de eieren zelf nog geen controles deden op fipronil en andere stoffen.

De Commissie-Sorgdrager, die onderzoek deed naar de fipronilcrisis, stelt dat tijdens de crisis onvoldoende zicht was op residuen in de keten. De minister stelt dat de eiersector inmiddels die verantwoordelijkheid heeft genomen. “Eieren en ook grondstoffen voor de eiverwerkende industrie worden nu bemonsterd op aanwezigheid van residuen, waaronder fipronil”, aldus Bruins.

Als nu bij de ingangscontrole eieren worden aangetroffen met te hoge gehalten aan residuen, dan wordt de gehele partij uit de markt gehaald en mag die partij niet in levensmiddelen, grondstoffen of halffabricaten worden verwerkt, stelt Bruins.