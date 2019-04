Bergboerenregeling inzetten voor veenweide-boeren

CDA, D66 en GroenLinks willen boeren in veenweidegebieden extra ondersteuning kunnen bieden via bergboerenregeling.

Dat blijkt tijdens een technische briefing waarin Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) uitleg geven over hun initiatiefnota’s over het klimaatbestendig maken van veenweidegebieden.

Boeren in moeilijke gebieden

De bergboerenregeling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt de mogelijkheid om boeren in kwetsbare of moeilijke gebieden (handicapgebieden) extra ondersteuning te bieden. De regeling moet bijvoorbeeld boeren in bergachtig gebied inkomensondersteuning geven, om ervoor te zorgen dat de ondernemers kunnen blijven ondernemen en daarbij ook het landschap onderhouden. De regeling wordt nu ook in Nederland toegepast via de tweede pijler, via de Plattelandsgelden.

Veranderen van verdienmodellen

CDA, GroenLinks en D66 zijn positief over het inzetten van de regeling om boeren te ondersteunen bij het veranderen van verdienmodellen als gevolg van maatregelen die genomen moeten worden om inklinking van het veen tegen te gaan.