Beregeningsverbod voor boeren rond Eindhoven

Waterschap de Dommel heeft dinsdag 2 april een tijdelijk onttrekkingsverbod voor grondwater afgekondigd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot aan de Belgische grens.

Boeren en grondeigenaren mogen hun grasland niet beregenen met grondwater van 1 april tot 1 juni. Volgens het waterschap is er na de droogte van vorig jaar te weinig water gevallen om het grondwater voldoende aan te vullen. De hoge zandgronden zijn erg afhankelijk van het regenwater.

Minder neerslag afgelopen winter

Normaal gesproken vult neerslag in de wintermaanden de natuurlijke voorraad grondwater weer aan. Door de extreme droogte en de achterblijvende neerslag heeft het peil zich niet kunnen herstellen. Watergraaf Lex Huijbers: “Tot enkele jaren terug gold voor het hele stroomgebied een onttrekkingsverbod. Sinds enkele jaren was beregenen wel mogelijk als het grondwater hoog genoeg stond. Helaas hebben we voor de hoge zandgronden dit jaar wel een onttrekkingsverbod in moeten voeren.”

Waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen geven aan geen onttrekkingsverbod in te stellen.