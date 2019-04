22% van soja-import in EU is verantwoord

Nederland is koploper op het gebied van verantwoordelijk geteelde soja binnen Europa.

In Europa is 22% van alle gebruikte soja in 2017 verantwoord geteeld volgens de Fefac-richtlijnen, terwijl 13% gegarandeerd ontbossingsvrij geteeld is. Dat melden milieuorganisaties idhtrade en IUCN op basis van de eerste Europese Soja Monitor. Dat komt neer op een totaal sojagebruik van 34,4 miljoen ton in Europa. Daarvan is dus 7,6 miljoen ton verantwoord geteeld volgens de Fefac-richtlijnen.

Nederland koploper

Nederland gebruikte in totaal bijna 2,5 miljoen ton soja, waarvan 83% verantwoord geteeld is. Daarmee is Nederland koploper op het gebied van verantwoordelijk geteelde soja binnen Europa. Daarnaast is ruim 50% van de soja die Nederland importeerde ontbossingsvrij geteeld. Daarentegen gebruikte Spanje ruim 5,1 miljoen ton soja in hetzelfde jaar. Daarvan was 1% verantwoord geteeld volgens de Fefac-richtlijnen en 0% ontbossingsvrij geteeld. Daarmee is Spanje hekkensluiter.

Meeste soja uit Brazilië

De meeste soja die geïmporteerd is naar Europa komt uit Brazilië: ruim 12,6 miljoen ton. Op de tweede plek staat Argentinië met ruim 9,5 miljoen ton export naar de EU.

Wereldwijd werd in 2017 in totaal 337 miljoen ton soja geproduceerd. Daarvoor is ruim 127 miljoen hectare grond in gebruik. In totaal is hiervan volgens de Europese Soja Monitor 19,4 miljoen ton verantwoord geteeld.

Nulmeting

Volgens de milieuorganisaties is de Europese Soja Monitor bedoeld als nulmeting over de sojaconsumptie in Europa en de mate waarop soja verantwoord geteeld is. Hiermee wordt een overzicht gecreëerd van de soja-industrie en de hoeveelheid duurzame import. De organisaties maken zich zorgen om de lage scores van bepaalde EU landen voor de import van verantwoord geteelde soja.