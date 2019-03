Winnaar Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019: Hamletz

Annechien, Menno, Detmer en Lizeth ten Have in het Groningse Beerta zijn donderdag 28 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019. Met hun duurzame varkensvleesmerk Hamletz zetten zij een bijzonder consumentenmerk in de markt.

Uit handen van juryvoorzitter Marc Calon, ontving familie Ten Have in De Basiliek in Veenendaal de hoofdprijs: een cheque ter waarde van €12.500.

“De 5 genomineerden ontliepen elkaar dit jaar niet veel, het zijn allemaal bedrijven die sterk gericht zijn op hun afnemers”, aldus juryvoorzitter Marc Calon, algemeen voorzitter LTO Nederland. “Het was dit jaar een spannende verkiezing, met uiteindelijk een fantastische en terechte winnaar.”

Jury: Hamletz is voorbeeld voor de varkenshouderij

In het juryrapport wordt Hamletz omschreven als een voorbeeld voor de varkenshouderij. De ondernemers zijn een boegbeeld voor de landbouw.

De productie van Hamletz past in de moderne filosofie van circulaire landbouw

10 jaar werkte familie Ten Have aan een consumentenmerk in varkensvlees. Hamletz ligt sinds 2018 in de schappen. Het vlees is onderscheidend in smaak. De productie past in de moderne filosofie van circulaire landbouw.

De jury is onder de indruk van passie, ambitie, lef en vasthoudendheid van Annechien, Menno, Detmer en Lizeth ten Have. De route naar Hamletz is een ontdekkingsreis met vele obstakels. Annechien gebruikt strategisch haar netwerk, eerder opgedaan in bestuurlijke functies.

Eigen welzijnsvriendelijk stalsysteem met 2-sterrenstatus

De ondernemers ontwikkelden een eigen welzijnsvriendelijk stalsysteem met een 2-sterrenstatus. Op zoek naar smaak zochten zij naar een ander type varken. Het Hamletz-varken is een eigen kruising. Het gewas lupine blijkt een smaakversterker. Een belangrijk deel van het voer wordt op het eigen bedrijf geteeld.

De afzet van Hamletz is nog bescheiden. De jury meent dat het merk grote potentie heeft.

Het bedrijf telt 250 hectare akkerbouw, 600 zeugen en 4.900 vleesvarkens. De mest wordt in een biogasinstallatie op eigen bedrijf verwerkt. De installatie levert energie aan bedrijf én net.

Publieksprijs voor De Maargies Hoeve

In de ogen van het publiek is De Maargies Hoeve de terechte winnaar. Uit handen van Peter van der Avoird van Van der Avoird Trayplants, de winnaar van de Publieksprijs in 2018, ontvingen Lu Nijk en Henny Schoenmaker van De Maargies Hoeve een cheque van €2.500. De Maargies Hoeve kreeg 27% van de stemmen.

De andere genomineerden voor de prijzen waren:

Agro Giethoorn, Pieter de Winter; akkerbouw, pluimvee, biogas en droging plantaardige restproducten in Giethoorn (Ov.)

Fa. F.N. Slagter, familie Slagter; vollegrondsgroenteteelt met bloemkool in Andijk (NH)

Van Geel Orchideeën en Chrysanten, Martijn van Geel en Johan Booster; plantenkwekerij met toekomstbestendige bedrijfsvoering in Erica (Dr.)

Hamletz, familie Ten Have-Mellema; varkenshouderij en akkerbouw met hun duurzame varkensvleesmerk Hamletz in Beerta (Gr.)

Dit jaar was de 24ste editie van de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar. De verkiezing is een initiatief van Boerderij, Groenten & Fruit en Pluimveehouderij. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met de partners ABN Amro, ForFarmers, NVM en Hardeman Veenendaal.