Wiebes verbaasd over brandbrief Groningse organisaties

Rijk, provincies en gemeenten gaan nog deze week met de Agrarische Tafel in gesprek over de aanbevelingen over de aanpak van de aardbevingsschade.

Het ministerie is verbaasd over kritiek over het verzetten van de afspraak.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van een zogenoemde brandbrief, die vertegenwoordigers van LTO Noord, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, Boerenbelang Mijnbouwschade en Groninger Gasberaad eind vorige week aan minister Eric Wiebes verzonden.

In de brief stellen de betrokken organisaties dat het ministerie van EZK eenzijdig een afspraak eind februari heeft afgezegd.

Nog niet alle info op tafel

Een woordvoerder van de minister zegt dat op het ministerie de brief met stijgende verbazing is gelezen, omdat het niet de minister was die de bijeenkomst wilde verzetten. De woordvoerder van Wiebes meldt dat de 3 betrokken partijen (rijk, provincie en gemeenten) gezamenlijk hebben besloten de bijeenkomst te verzetten, omdat nog niet alle informatie die nodig was op tafel lag.

Voor de beantwoording van de vragen was inbreng nodig van verschillende ministeries (EZK, Landbouw, Infrastructuur en Milieu), gemeenten en provincie. Over het verzetten van de afspraak met de Agrarische Tafel is overleg gevoerd met voorzitter Rein Munniksma van de Agrarische Tafel. Het gesprek is nu geagendeerd voor eind deze week.

Agroloket

Maandag 11 maart is er in Groningen een breder overleg op het provinciehuis in Groningen, waar de aardgasproblematiek aan de orde komt. Vertegenwoordigers van de Agrarische Tafel hebben aangekondigd daarbij aanwezig te zijn.

De Agrarische Tafel heeft ongeveer 30 aanbevelingen gedaan, waarbij het hoofdthema is dat er voor de boeren 1 aanspreekpunt moet komen in de vorm van een Agroloket. Doel is om zo snel en zo soepel mogelijk tot een afwikkeling van de schade te komen.