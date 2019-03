Vleesschandaal Polen door onvoldoende toezicht

Onvoldoende toezicht ter plaatse is de oorzaak dat er in februari ongekeurd rundvlees uit een Pools slachthuis op de markt is gekomen.

Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwijst naar het onderzoek dat de Europese Commissie heeft laten doen in Polen. “De hoofdconclusie was dat er door een tekort aan dierenartsen onvoldoende toezicht was in het bewuste slachthuis. In maart 2019 zal de controledienst opnieuw een bezoek aan Polen brengen om onder meer na te gaan of de situatie in het onderhavige slachthuis een incident is of dat dit een meer structureel probleem betreft’, aldus Bruins. De Europese Commissie houdt zo in de gaten of Polen maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Export vlees naar 10 lidstaten

Vanuit het slachthuis is ongekeurd rundvlees naar 10 lidstaten van de EU gegaan. De meeste landen hebben het vlees van de markt gehaald. In sommige gevallen was het al geconsumeerd. Het vlees is niet in Nederland terecht gekomen, herhaalt Bruins. In zijn brief schrijft hij over ongekeurd vlees, terwijl eerder gesproken werd over ten onrechte goedgekeurd vlees.