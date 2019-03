Vion investeert € 35 miljoen in productielocatie Boxtel

Vion investeert € 35 miljoen in het moderniseren van de productielocatie in Boxtel. De vers-activiteiten van de locatie in Scherpenzeel worden overgeheveld naar Boxtel. Dat meldt de vleesverwerker in een persbericht. Vion wil de plannen medio 2021 gerealiseerd hebben.

Met het verplaatsen van de middelverwerking en de productie van spareribs en belly ribs van Scherpenzeel naar Boxtel wil Vion een efficiëntieslag maken. Door deze activiteiten op 1 locatie te organiseren, samen met de bestaande slacht- en verwerkingsactiviteiten in Boxtel, verbetert Vion de logistiek en verkort het de keten. Vion verwacht het aantal transportbewegingen met meer dan 1 miljoen kilometer per jaar terug te brengen. “Voor Vion is deze investering in een meer geïntegreerde productie een belangrijke stap”, aldus COO John de Jonge van Vion Pork. “We verbeteren hiermee onze internationale concurrentiepositie en de kwaliteit van onze producten.” De investering heeft geen impact op het aantal verwerkte varkens in Boxtel, zo meldt Vion. De aanvoer van varkens blijft gelijk. Gevolgen voor medewerkers Vion verwacht het merendeel van de 120 vers-medewerkers van de vestiging in Scherpenzeel te herplaatsen in de vestigingen in Boxtel, Apeldoorn en Groenlo of uit te laten stromen via natuurlijk verloop. Ook het merendeel van de betrokken flex-medewerkers in Scherpenzeel kan naar verwachting aan de slag in Boxtel. Voor zo’n 20 Vion-medewerkers is herplaatsing vooralsnog niet mogelijk. Dit aantal kan nog afnemen, gezien de doorlooptijd van het project van ruim 2 jaar.