VanderSat: grondwater weer op normaal niveau

Het niveau van het grondwater in Nederland is weer op een normaal niveau.

Dat concludeert het onderzoeksbureau VanderSat in Haarlem op basis van geavanceerde satellieten van NASA en ESA. De belangrijkste factor is de regen van de afgelopen weken. Volgens VanderSat is het wel van belang om in de gaten te houden of deze sterke aanvulling in het bodemvocht uiteindelijk voldoende is om ook het diepe grondwaterpeil weer op niveau te brengen.

Geavanceerde satellieten

Het is niet gemakkelijk om een droogte goed te kwantificeren, stelt VanderSat. Normaal gebeurt dat door de neerslagtekorten uit te rekenen. Binnen de landbouw- en watersector wordt dit vaak anders gedaan en wordt droogte bij voorkeur gekoppeld aan de actuele watercondities in de bodem omdat in het neerslagtekort niet de actuele verdamping wordt meegenomen. Door recente technische ontwikkelingen is het mogelijk om met geavanceerde satellieten van NASA en ESA deze vochtcondities in kaart te brengen. VanderSat heeft deze technologie toegepast.