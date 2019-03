Schade grasetende herten volledig vergoed

Boeren die schade ondervinden van grasetende herten uit de Veluwe, krijgen deze volledig vergoed.

Dat hebben de Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besloten. De edelherten komen uit het natuurgebied op de Veluwe naar de landbouwgebieden, vooral rondom Staverden en Leuvenum.

Te veel edelherten op de Veluwe

Sinds 2011 is dit voor de lokale boeren een bekend probleem. Op de Veluwe zijn te veel edelherten, dus zoeken ze elders hun voedsel. Het is tot nu toe nog niet gelukt om het aantal dieren terug te dringen en hiermee de schade te beperken. Daarom gaat de provincie nu over tot vergoeding van de schade.

Balans tussen natuur en landbouw

Gedeputeerde Peter Drenth heeft deze speciale regeling opgetuigd omdat de balans tussen natuur en landbouw in deze situatie zoek is. Hij vindt dat een kleine groep boeren in deze situatie slachtoffer is van de natuur en daarvoor gecompenseerd moeten worden.

Andere manieren om schade te voorkomen, zoals het plaatsen van hekken, zijn hier geen goede oplossing, aldus Drenth. De betrokken boeren hoeven de taxatie van de schade niet zelf aan te vragen en betalen geen eigen risico.