Rutte: laat je niet op stang jagen door PvdD

Laat je niet op stang jagen door de Partij voor de Dieren. Dat advies gaf premier Mark Rutte tijdens een bezoek aan de Aeres Hogeschool in Dronten.

Studenten van de agrarische hogeschool blijken zich zorgen te maken over de maatschappelijke opinie over de veehouderij. Rutte vindt dit niet nodig. “De partij van de dieren is een fenomeen. Ze hebben 4 zetels van de 150. Ik denk oprecht dat het overgrote deel van Nederland een heel positief beeld heeft van de Nederlandse landbouw. Maar dat moeten we wel vasthouden, en dat kan alleen door te blijven innoveren. Als er serieus zorgen zijn over het te intensief gebruik van land of de omgang met dieren, even los van de Partij voor de Dieren, maar volgens de gemiddelde Nederlander, dan moet je innoveren. Maar ik zou me niet op stang laten jagen door de Partij voor de Dieren”, zegt Rutte.

Kritiek is normaal, geweld en inbraak onacceptabel

De premier waarschuwt de jonge ondernemer dat hij zich niet uit het veld moet laten slaan door mensen die een andere mening over de landbouw hebben. “Het is de vraag of jij er alles aan doet om zoveel mogelijk in harmonie met de natuur te werken en zo beschaafd mogelijk met dieren om te gaan. Als het antwoord daarop ja is, zou ik me niet laten opnaaien. Dat er dan ondanks alle maatregelen die je neemt nog steeds mensen zijn die vinden dat het anders moet, is dat volstrekt normaal. Kritiek hoort erbij.”

De minister-president benadrukt dat daarbij wel grenzen zijn, verwijzend naar de illegale filmopnames in stallen. “Geweld en inbraak zijn totaal onacceptabel en slaan helemaal nergens op”, vindt Rutte. Kamerlid Helma Lodders onderschrijft dit en roept ondernemers die het meemaken op om aangifte te doen. “Van mening verschillen, is prima. Maar je blijft van elkaar en elkaars spullen af.” Rutte zegt dat dit soort zaken bij politie en Openbaar Ministerie prioriteit heeft.

Rutte had wederom een vaas meegenomen. Hij ziet de Nederlandse samenleving als tere vaas die we samen moeten vasthouden. Ook het verduurzamen van de landbouw en de klimaatmaatregelen voor deze sector ziet hij als een tere vaas. “Je moet het slim doen om het vaasje bij elkaar te houden. De concurrentie zit ons op de hielen. Wil onze landbouwsector toonaangevend blijven, dan moeten we innoveren”, zegt hij.

Er zal ruimte voor innovaties blijven

De landbouwstudenten zijn ook bezorgd over de verschuiving naar steeds minder consumptie van dierlijke producten, onder andere door de klimaatdiscussie. “We moeten niet voorschrijven hoe mensen moeten gaan leven, laten we ze keuzevrijheid geven”, zegt Rutte. Als jij er dan voor zorgt dat je de melk en het vlees op een slimme manier produceert met zo min mogelijk schade aan milieu en klimaat, dan kunnen we daar ook als Nederland geld aan verdienen.”

Rutte wil met de politiek niet te veel kaders stellen voor innovaties. Jonge ondernemers moeten vooral zichzelf afvragen of ze verstandig bezig zijn en van hun omgeving nog het recht hebben om dit te blijven doen, omdat ze fatsoenlijk met de dieren om gaan.”

Studenten vragen zich ook af of het wel efficiënt is om klimaatmaatregelen in Nederland te nemen, omdat de Nederlandse productie efficiënt is en de emissies per kilo vlees of melk in andere landen vaak hoger zijn. Rutte verwijst hierbij naar zijn opmerking dat Nederland een tere vaas is en dat maatregelen slim genomen moeten worden.

Innovatie moet Nederlandse koppositie beschermen

“In de staalindustrie zie je hetzelfde. In Nederland hebben we Tatasteel. Natuurlijk vervuilt dat bedrijf. Maar het is een van de schoonst producerende staalbedrijven ter wereld. Zou je nu, los van wat rest van Europa doet, zeggen dat je die staalindustrie niet meer wilt, weet je een ding zeker: die staal blijft geproduceerd worden, net zoals vlees en melk geproduceerd blijven worden, en dan gaat de productie naar landen waar ze er niet zo goed op letten waardoor er per saldo meer uitstoot zal zijn. Dat betekent niet dat we kunnen zeggen: we doen het al aardig, dus we hoeven niet meer te innoveren, want de concurrentie zit ons op de hielen. Wil onze landbouwsector toonaangevend blijven, dan moeten we blijven innoveren”, redeneert hij.

Rutte wil niet dat de landbouw in Nederland krimpt. “Hier in Nederland moet een prachtige, bloeiende sector blijven. Dat is voor ons als economie belangrijk”, zegt hij. Rutte wil een landbouw die goed kan blijven produceren en die het landschap beheert.

Hij riep de studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten op om met innovatieve ideeën te komen voor klimaatmaatregelen die de landbouwsector kan nemen, waarmee de landbouwsector ook geld kan blijven verdienen. “Als je de klimaatmaatregelen slim doet, kan je daar als Nederland ook weer het volgende concurrentievoordeel uit halen”, zegt Rutte.