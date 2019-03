Rijk blijft opruimen drugsafval niet subsidiëren

Er komt geen structurele subsidieregeling vanuit het Rijk om bij te dragen aan de opruimkosten van drugsdumpingen op particuliere grond.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van justitieminister Ferdinand Grapperhaus. Voor 2015-2017 was € 3 miljoen co-financiering beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies voor de opruimkosten, als bijdrage voor een duurzame financieringsoplossing. Hiervan is nog € 1,2 miljoen over.

Provinciale subsidieregelingen

De meeste provincies hebben inmiddels provinciale subsidieregelingen ingesteld; deze worden gefinancierd met de € 1,2 miljoen. Het Rijk trekt de komende 2 jaar nog jaarlijks € 200.000 uit, waarna de regionale overheden met een structurele financieringsoplossing moeten komen voor deze kosten.

Voor dumpingen in Noord-Brabant

De directe kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval op particulier terrein bedragen jaarlijks tussen de € 100.000 en € 200.000. Vooral in Noord-Brabant komen veel dumpingen voor, ook op agrarische grond.