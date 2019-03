Rechter helpt geitenboeren door lammertijd

De voorzieningenrechter stelt de opfokkers van geitenlammeren in het gelijk. Ze mogen dit voorjaar nog geitjes opfokken en bokjes blijven mesten.

De gemeenten Ede, Barneveld en Nijkerk wilden dat 4 opfok/mestbedrijven uiterlijk 7 maart de deuren zouden sluiten omdat ze niet over een juiste omgevingsvergunning beschikken. De gemeenten dreigden met een dwangsom van € 70.000.

Door de dreigende sluiting van de opfokbedrijven bleven de geitenbedrijven met het jongvee zitten. De rechter zegt dat de geitenboeren niet over goede stalruimte, juiste apparatuur en personeel beschikken om zelf hun jongvee op te fokken. Het sluiten van de opfok/mestbedrijven leidt midden in het lammerseizoen tot acute problemen, onder meer voor het dierenwelzijn, oordeelt de rechter.

Rechter: geen acuut gevaar voor volksgezondheid

De rechter is niet van mening dat er heel dringende reden voor de gemeenten zijn om nu te handhaven. Er is geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. De 4 geitenbedrijven hebben bij hun gemeenten bezwaar ingediend tegen de sluiting. Ze mogen nu tot 6 weken na de uitspraak in het bezwaar lammeren houden.

Evert van Maanen in de bokkenstal in Lunteren (Gld.).

Geitensector opgelucht na positieve uitspraak

De geitensector reageert verheugd op de uitspraak van de rechter dat 4 opfokbedrijven in ieder geval dit voorjaar nog geitjes en bokken mogen houden. De voorzieningenrechter heeft de provincie Gelderland en 3 gemeenten teruggefloten die de bedrijven per direct wilden sluiten omdat de omgevingsvergunning niet in orde is.

LTO-vakgroepvoorzitter melkgeiten Jos Tolboom is tevreden over de uitspraak. Tolboom: “Met het kort geding hebben we ons doel bereikt. De geitenbedrijven blijven midden in de lammertijd niet zitten met de lammeren. Die kunnen net als voorheen naar hun afnemers. Dat geeft de geitenhouders weer lucht.”

Zoeken naar blijvende oplossing huisvesting en opfok

Bokkenmester Evert van Maanen in Lunteren (Gld.) is ook blij met het oordeel van de rechter. Hij spreekt van een opsteker voor de geitensector die afgelopen jaren zo onder vuur ligt en steeds verder aan banden wordt gelegd. Hij hoopt dat de uitspraak van de rechter aanknopingspunten biedt om met de gemeenten een blijvende oplossing te vinden voor de huisvesting en opfok van bokjes en geitjes.

Van Maanen is sinds woensdagochtend 20 maart bezig zijn eigen huurstal weer vol te rijden met bokjes. Hij zit al 17 jaar in het vak en is een bekende in de geitensector. Hij vertelt dat hij na de uitspraak al minstens door 30 geitenhouders is gebeld die hun blijdschap willen delen over de uitspraak van de rechter.