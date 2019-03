Rabobank versterkt Amerikaanse agri-activiteiten

Rabobank versterkt en vereenvoudigt zijn Amerikaanse activiteiten in de landbouw.

Daarom verkoopt Rabobank zijn Amerikaanse dochter Rabobank National Association (RNA) aan Mechanics Bank.

Met het verkopen van hun dochterbedrijf en het versterken van de agrifood tak in de VS, wordt Rabobank de op 3 na grootste landbouwfinancier in de VS. Het grootste deel van de huidige Food & Agri-klanten van RNA kunnen na de overdracht terecht bij Rabo AgriFinance.

Belang in Mechanics Bank

Met de verkoop is een bedrag gemoeid van omgerekend € 1,8 miljard, onder voorbehoud van de gebruikelijke correcties bij afronding van de transactie. Ook krijgt Rabobank een belang van 9,9% in Mechanics Bank.

Afronding transactie rond derde kwartaal

Mechanics Bank neemt de overige activiteiten van RNA over, waaronder het retail- en kleinzakelijk bankieren, commercieel vastgoed, hypotheken, vermogensbeheer en andere niet-Food & Agri-activiteiten. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden afgerond. Toezichthouders moeten nog wel akkoord geven.