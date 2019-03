RVO.nl: 75% aanvragen SDE+ najaar 2018 afgehandeld

RVO.nl heeft 5.907 subsidieaanvragen ontvangen voor hernieuwbare energieprojecten tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018.

Inmiddels is hiervan driekwart afgehandeld. RVO.nl beoordeelt momenteel de overige aanvragen. Degenen die nog geen beschikking hebben ontvangen voor hun aanvraag SDE+ najaar 2018, kunnen voor hetzelfde project alvast een conceptaanvraag klaarzetten in het eLoket voor de SDE+-voorjaarsronde 2019. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf dinsdag 12 maart.

Let op bij SDE+-aanvraag 2018 en 2019

Een ondernemer die een aanvraag voor SDE+ voorjaar 2019 heeft ingediend en daarna alsnog een subsidiebeschikking voor SDE+ najaar 2018 krijgt toegewezen voor dat project, moet daarna wel de aanvraag voor de SDE+-voorjaar 2019 intrekken. Daarvoor is het voldoende een e-mail te sturen naar RVO.nl onder vermelding van het kenmerk van de aanvraag.