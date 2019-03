Positieve cijfers AgruniekRijnvallei over 2018

Veevoederbedrijf AgruniekRijnvallei (AR) heeft over boekjaar 2018 een positief resultaat na belasting behaald van bijna € 1 miljoen.

Ondanks dalende dieraantallen heeft het bedrijf de voeromzet met ruim 630.000 ton op peil weten te houden. Dat blijkt uit de woensdag 13 maart gepresenteerde jaarcijfers.De financiële omzet steeg in 2018 naar € 252 miljoen.

Steeds meer van deze voeders van AR blijken voor dieren te zijn die onder een concept worden gehouden, meldt het bedrijf. Het opvallendst is volgens AR de grote plus in het voer voor pluimvee (+11,6%). AR heeft meer dan 40 nieuwe klanten uit de pluimveesector aan zich weten te binden afgelopen jaar.