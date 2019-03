Politie zoekt niet verder naar daders agroterreur

De politie stopt met het zoeken van de daders die verantwoordelijk zijn voor grootschalige vernielingen en sabotages op het platteland van het Land van Maas en Waal.

Het is niet gelukt om deze daders op te sporen.

Jarenlang werden fruitboomgaarden en akkers vernield. Sinds 2016 zijn zeker 15 boeren slachtoffer geworden van de grootschalige vernielingen. Zo werd er in mei 2018 prikkeldraad verstopt in gemaaid gras. In augustus van dat jaar werden appelbomen vernield door joyriding met een trekker. In 2017 werden balen opengesneden en vonden boeren spijkers in hun mais.

Privérechercheur

Afgelopen november waren er nog verdachten in beeld volgens een door ZLTO ingehuurde privérechercheur. De politie nam het onderzoek over en bevestigde dat een doorbraak nabij was. Nu ligt ze zaak toch anders. Sinds de zomer van 2018 zijn er geen vernielingen meer geweest. Het onderzoek is stilgelegd en kan weer worden opgepakt als dat nodig is.