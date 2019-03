Papieren mestbon verdwijnt na 31 maart

De papieren mestbon verdwijnt. Vanaf 1 april 2019 kunnen vervoersbewijzen dierlijke meststoffen (VDM) alleen nog digitaal verstuurd worden.

Dat geldt voor alle mesttransporten, dus ook voor de registratie van boer-boertransport bijvoorbeeld. De maatregel is 1 van de wijzigingen in uitvoeringsregeling Meststoffenwet die dit jaar worden doorgevoerd. Boeren of loonwerkers die nog een transport van mest met een papieren mestbon willen melden, moeten ervoor zorgen dat het formulier uiterlijk op 31 maart door RVO.nl is ontvangen.

2 manieren

Vanaf 1 april kunnen gegevens van het VDM alleen nog digitaal verstuurd worden. Dat kan op 2 manieren:

1. via de pagina Vervoersbewijs dierlijke meststoffen op RVO.nl of;

2. via de zogenoemde webservice waarbij gegevens worden doorgeven via een bedrijfsmanagementsysteem.

Meerdere voordelen

Volgens RVO.nl zijn er meerdere voordelen. Indieners krijgen direct een ontvangstbevestiging en de kans op fouten is kleiner. Als iets niet goed wordt ingevuld, dan wordt dat direct zichtbaar en kan dat meteen hersteld worden volgens RVO.nl. Zodra de gegevens zijn geregistreerd, zijn ze direct in te zien via ‘mijn dossier’.

Een groot deel van de jaarlijkse mesttransporten wordt al digitaal doorgeven en verwerkt. Maar vooral transporten door boeren zelf of via boer-boertransporten werden nog in veel gevallen op papieren formulieren doorgegeven.