Omvang veestapel weer duidelijk op politieke klimaatagenda

Nadat de coalitie het eerder afwees, ging de Tweede Kamer donderdagavond 14 maart toch in debat over de doorrekeningen van het klimaatakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving en de kabinetsreactie daarop.

Het debat was in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week een waar verkiezingsdebat, waarbij politici zelfs ongegeneerd kiezers opriepen om voor hen te stemmen.

Krimp veestapel hoog op de agenda

De krimp van de veestapel als klimaatmaatregel staat opnieuw op de agenda, nu GroenLinkser Jesse Klaver openlijk samen aan de slag wil met het kabinet om de klimaatdoelen te gaan halen. Na de verkiezingen van volgende week lijkt GroenLinks nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te behalen. Klaver grijpt zijn kans met beide handen aan. Geert Wilders (PVV) stelt zelfs dat Klaver de baas is over het kabinet, nu het kabinet toch het plan van Klaver voor een CO 2 -heffing omarmt.

Motie Marianne Thieme

Op Klavers wensenlijstje staat ook krimp van de veestapel. In zijn woorden: ‘we moeten af van de bio-industrie in 2030’. De klimaatdoelen kunnen volgens Klaver niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel. Hij ondertekende ook een motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die het kabinet vraagt om hiervoor maatregelen te treffen.

De klimaatdoelen kunnen volgens Klaver niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel. - Foto's: ANP

Complimenten voor CDA en ChristenUnie

Klaver complimenteerde CDA en ChristenUnie tijdens het debat dat ze besloten hebben om grote stappen te zetten in de landbouw. “De landbouw is een belangrijke achterban voor deze partijen. Als je zo net voor de verkiezingen deze stap zet, vind ik dat een compliment waard”, zegt Klaver. Hij vindt wel dat met de huidige plannen te weinig CO 2 -reductie wordt gerealiseerd in de landbouw en dat er dus rigoureuze maatregelen genomen moeten worden. “We komen niet onder het verdere verkleinen van de veestapel uit”, vindt hij.

Strijd van Marianne Thieme

Ook de strijd van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren tegen de landbouw was hevig. Hoewel de partij zegt geen one-issuepartij te zijn, richtte Thieme zich toch alleen op de landbouw en de kabinetsplannen om extra geld uit te trekken voor de landbouw om hiermee meer CO 2 -reductie te realiseren dan de eerder afgesproken 3,5Mton. “Volgens de minister-president gaat de landbouwsector een extra bijdrage leveren. En hoe? Door de vervuilende veehouderij subsidie te geven. Daarmee is LTO wel gelukt waar Shell niet in is geslaagd, namelijk de belastingbetaler wederom laten opdraaien voor de kosten van het opruimen van de -excusez le mot- shit die de veehouderij veroorzaakt.” Thieme zei herhaaldelijk dat de subsidie zou gaan naar mestfabrieken en potdichte stallen en dat het weinig CO 2 -reductie op zou leveren.

Rob Jetten van D66 in debat met Wilders (PVV).

Krimp via warme sanering

De poging van Thieme om D66 mee te nemen in de krimp van de veestapel lukte deels. Hoewel in het regeerakkoord staat dat technische maatregelen de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen, sluit het akkoord krimp van de veestapel niet uit. Coalitiegenoot Rob Jetten (D66) zei dat hij absoluut open staat voor krimp van de veestapel. Hij wil dit dan wel via een warme sanering, in overleg met de sector. Jetten wil de omslag naar kringlooplandbouw maken en ‘niet blijven hangen in de bio-industrie.”

Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte willen inhoudelijk nog niets zeggen over de maatregelen die de landbouw gaat nemen.

Inzet is omslag naar kringlooplandbouw

Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte willen inhoudelijk nog niets zeggen over de maatregelen die de landbouw gaat nemen. Wiebes benadrukt dat dit vooral aan de klimaattafel landbouw is, omdat zij de plannen maken, en niet het kabinet. Daarnaast wil hij zich niet op het terrein van landbouwminister Schouten begeven, die met de landbouwtafel onderhandelt over de maatregelen. Rutte en Wiebes sluiten niets uit, maar benadrukken wel dat de inzet op de omslag van de landbouw naar kringlooplandbouw leidend is in de plannen. “Het gaat er niet om om specifiek middelen eruit te lichten, het gaat erom dat we de doelen halen”, benadrukt Wiebes. Eind april worden de definitieve plannen voor het klimaatakoord bekend.

Meerderheid Eerste Kamer verliezen

Of krimp van de veestapel daarin een grotere rol zal spelen dan nu, zal deels afhangen van de uitkomst van de verkiezingen. Het kabinet dreigt volgende week de meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen. Vraag is dan in welke mate het kabinet GroenLinks nodig zal hebben om meerderheid te behalen. Bij de onderhandelingen tussen het kabinet en GroenLinks over een akkoord moet dan duidelijk worden of CDA en VVD concessies willen doen richting GroenLinks over de omvang van de veestapel. Dat het voor GroenLinks stevig op de agenda staat, is duidelijk. Dat regeringspartijen niks keihard uitsluiten ook.