Nederland vraagt aandacht voor octrooi op planten

De 28 Europese lidstaten en de Europese Commissie moeten zich verzetten tegen de uitleg van het Europees Octrooibureau over de octrooiering van eigenschappen van planten.

Dat heeft directeur-generaal Marjolijn Sonnema maandag uitgesproken bij de vergadering van landbouwministers in Brussel.

Klassieke veredeling

De Europese biotechnologierichtlijn mag niet zo worden uitgelegd dat er patent kan worden gegeven aan producten die door klassieke veredeling tot stand zijn gekomen, vindt Nederland. Minister Schouten had eerder al aangegeven de patentering van planten op de agenda van de raad van landbouwministers te zetten.

Patent op planten

Sonnema heeft in de vergadering verwezen naar een interpretatieve verklaring van de Europese Commissie, die zowel door de lidstaten als door het Europees Parlement wordt ondersteund. Die verklaring houdt in dat er geen patent op planten mogelijk is. Ze vraagt aan de andere lidstaten en de Europese Commissie om andermaal uit te spreken dat de uitleg van de Europese Commissie de juiste is. Sonnema vindt dat Europese Commissie en de lidstaten dat ook binnen het Europees Octrooibureau onder de aandacht moeten blijven brengen.