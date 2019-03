Meer geld naar leden Agrifirm

Ondanks een lagere omzet en lager bedrijfsresultaat, verdeelt Agrifirm € 3 miljoen meer onder de leden dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf vrijdag 15 maart presenteerde.

De omzet daalde met 1,5% naar ruim € 2 miljard. Het bedrijfsresultaat, dat iets zegt over het presteren van het bedrijf, daalde met 5,3% naar ruim € 53 miljoen. De nettowinst wist Agrifirm wel te verbeteren. De leden van de coöperatie krijgen samen een bedrag van € 28 miljoen uitgekeerd.

Kostenbeheersing

Volgens financieel directeur Jaap Vessies kon de ledenuitkering omhoog, ondanks een lagere omzet, door een strak inkoopbeleid, een sterke kostenbeheersing en een groeiend marktaandeel in sommige sectoren.

Leden krimpen mee met markt

In het algemeen ziet Agrifirm het aantal leden meekrimpen met de markt en blijft het marktaandeel ongeveer gelijk. In de varkens en het legpluimvee wist het concern marktaandeel te winnen. In totaal werd er 5,6% minder mengvoer afgezet. Ook werd er minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verkocht.

Dick Hordijk, CEO van Agrifirm. - Foto: Koos Groenewold

Financiële doelstellingen gehaald

Volgens CEO Dick Hordijk zijn de financiële doelstellingen gehaald. Het bedrijf is tevreden met het resultaat. De droogte van afgelopen zomer heeft voor de aanvoer van grondstoffen minimale impact gehad op Agrifirm, in tegenstelling tot sommige concurrenten. Het bedrijf had in het afgelopen jaar onder andere last van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, waardoor grondstoffen uit de Verenigde Staten duurder werden of niet ingezet konden worden. Ook hadden de Afrikaanse Varkenspest (AVP) in China en de druk op de rundvee- en varkenshouderij in Nederland impact op de resultaten.

China is een belangrijke markt voor ons. We zijn daar vooral actief in de varkens, maar we gaan kijken naar verbreding van ons portfolio

Dick Hordijk

Impact van AVP

De AVP in China gaat in 2019 nog meer impact hebben op de activiteiten van Agrifirm daar. “China is een belangrijke markt voor ons. We zijn daar vooral actief in de varkens, maar we gaan kijken naar verbreding van ons portfolio om daar minder afhankelijk te zijn van die sector”, aldus Hordijk.

Inspelen op wensen van varkenshouders die doorgaan

Agrifirm kijkt niet met grote zorgen naar de afnemende varkensstapel in Nederland. “We blijven inspelen op de wensen van de varkenshouders die doorgaan. We hebben vertrouwen in de sector en het is zaak om de blijvende varkenshouders te blijven binden”, zo klonk het bij de toelichting van de cijfers.

Coop+ factor

In 2018 introduceerde Agrifirm de zogenaamde Coop+ factor. Die geeft de verhouding aan tussen het totaal van de ledenuitkeringen en de nettowinst. Voor 2018 is die factor 1,4. Dat wil zeggen dat er 40% meer wordt uitgekeerd aan de leden dan dat er winst wordt gemaakt bij de Nederlandse leden. Hiervoor is volgens Agrifirm de buitenlandse activiteit belangrijk. Om de ledenuitkering te waarborgen, blijft het bedrijf kijken naar uitbreiding in het buitenland, evenals in Nederland. Agrifirm is onder andere actief in China, Brazilië en Polen.

Afzet Brazilië

De afzet in Brazilië bleef afgelopen jaar achter bij de verwachtingen. Volgens het bedrijf kent het land een grote potentie, maar blijft de ontwikkeling daarvan achter bij de doelstellingen. Daarnaast zette een vleesschandaal afgelopen jaar druk op de klanten in Brazilië. De autonome groei van de afzet in Polen wist Agrifirm wel te laten groeien, met 32%.