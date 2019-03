Laagvliegoefening in Oost-Nederland door defensie

Boeren in het noorden en oosten van het land moeten van 1 tot 12 april rekening houden met laagvliegende vliegtuigen van Defensie. Dan wordt met goederen- en jachtvliegtuigen geoefend met parachutespringen, laagvliegen en vliegen bij duisternis.

Van 1 tot 5 april zijn vliegtuigen laag vliegend te zien in het gebied tussen vliegbasis Eindhoven, De Peel, ASK in ’t Harde en Twente Airport. Van 1 tot 12 april zijn er jachtvliegtuigen actief in het noorden van Nederland, deze vertrekken vanaf vliegbasis Leeuwarden.

LTO Noord wijst boeren erop dat het mogelijk is schade als gevolg van deze overlast te melden bij defensie. Hierbij is het belangrijk dat een boer die schade heeft, doordat bijvoorbeeld zijn vee van slag is, de schade ook zo goed mogelijk vastlegt. Maak foto’s en voeg een dierenartsverklaring toe, zijn enkele van de tips.

Vorig jaar hadden veel boeren last en schade van laagvliegoefeningen door defensie boven hun stallen. Naar aanleiding daarvan beloofde het ministerie van Defensie dat LTO op de hoogte zou worden gesteld als er weer laagvliegoefeningen op de agenda staan. Ook heeft Defensie toegezegd om beter rekening te houden met boeren, ze proberen zo min mogelijk over stallen heen te vliegen.