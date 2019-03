Kamer wil vogelbestendig mestbeleid

Het nieuwe mestbeleid moet weidevogelbestendig worden als het aan de Tweede Kamer ligt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer geeft die boodschap mee aan landbouwminister Carola Schouten. Schouten is bezig met de herziening van het mestbeleid.

Teruggang insectenbestand door landbouw

De Kameroproep kwam tijdens een debat over de biodiversiteit, naar aanleiding van berichten over een forse teruggang van het aantal insecten. Kamer en minister zijn het erover eens dat de teruggang van de insectenstand mede door de landbouw wordt veroorzaakt.

Verharding van de bodem

De huidige praktijk van mestinjectie en de toepassing van drijfmest leidt tot een verharding van de bodem. Wormen komen niet meer aan de oppervlakte, waardoor weidevogels minder voedsel hebben. In het nieuwe mestbeleid moet de instandhouding van de weidevogelpopulatie meewegen, aldus de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66'er Tjeerd de Groot, werd mede ondertekend door alle andere deelnemers aan het debat: PVV, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP.

De huidige praktijk van mestinjectie en de toepassing van drijfmest leidt tot een verharding van de bodem. - Foto: Koos van der Spek

Verdienmodel boeren

Het herstel van de insectenstand moet volgens de Kamer op 3 routes verlopen: in de openbare ruimte, de natuur en de landbouw. Maar daarbij moet het verdienmodel van boeren een zware prioriteit krijgen, stelt de Kamer in een motie van Jaco Geurts (CDA), mede ingediend door ChristenUnie, D66 en VVD.

Minister Schouten zegt dat het haar ambitie is om nog deze kabinetsperiode de kentering in te zetten van de teruggang van de biodiversiteit. “Dat lijkt beperkt, maar als het lukt hebben we een behoorlijke prestatie geleverd”, aldus Schouten. Zij zegt dat er niet 1 knop is om het herstel van de biodiversiteit te bewerkstelligen.

‘Minder landbouw, minder mest, minder gif’

Partij voor de Dieren en GroenLInks bepleiten herstel van biodiversiteit door “minder landbouw, minder mest, minder gif”, in de woorden van Laura Bromet (GroenLinks). Esther Ouwehand (PvdD) vindt dat coalitiepartijen VVD en CDA te veel de oren laten hangen naar de landbouwbelangen en dat de minister niet durft door te pakken.

Motie tegen glyfosaat

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat voor het omzetten van grasland tegen te gaan. Volgens De Groot (D66) wordt grasland vaak onnodig gescheurd, ook doordat boeren de Europese regels voor blijvend grasland niet begrijpen. Hij wil onnodig scheuren van grasland voorkomen. Blijvend grasland is volgens De Groot goed voor insecten, voor wormen en dus ook voor weidevogels.