Kamer wil ruimere compensatieregeling Q-koortspatiënten

De Tweede Kamer wil dat de compensatieregeling voor patiënten met chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom QVS uitbreiden.

Een ruime meerderheid stemde voor een motie van ChristenUnie, CDA, D66 en SP die het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe de huidige compensatieregeling voor Q-koortspatiënten uitgebreid kan worden met patiënten die de ziekte opliepen voor de epidemie in 2007 begon en voor patiënten die na 2011 besmet zijn geraakt met de chronische variant van de zoönose. De patiënten krijgen een tegemoetkoming van € 15.000 als gebaar van de overheid. De Kamer wil ook dat de nabestaanden van de 5 mensen die met acute Q-koorts zijn overleden in aanmerking komen voor de compensatieregeling. De Kamer stemde voor een motie van PVV-er Fleur Agema op dit punt.

Samenwrking humane en veterinaire gezondheidszorg

De Tweede Kamer vindt tevens dat de intensieve veehouderij onderdeel moet worden van de samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidszorg in de strijd tegen dierziekten die ook mensen kunnen infecteren. In deze One Heath-risicostructuur is de veehouderij wel vertegenwoordigd, maar de Kamer wil nadrukkelijk ook een plek voor de intensieve veehouderij. Verantwoordelijk minister Bruno Bruins van Gezondheidszorg is bereid dit te regelen.