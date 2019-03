Kamer wil nieuwe pacht zonder toeters en bellen

Een pachtbeleid dat leidt tot verbetering van de bodemkwaliteit, zonder te veel toeters en bellen in regelgeving en met een goede balans tussen pachter en verpachter. Dat is de lijn waarlangs minister Carola Schouten de nieuwe Pachtwet moet inrichten van de Tweede Kamer.

In overleg met het parlement kreeg de minister steun voor de lijn die ze heeft uitgezet in haar pachtbrief. Ze wil dat langjarige pachtovereenkomsten de norm worden. Schouten zei met de staatssecretaris van Financiën in gesprek te gaan naar aanleiding van een oproep van CDA’er Jaco Geurts. CDA heeft onder andere zorgen over de vermogensrendementsheffing die in sommige situaties de gereguleerde pachtprijs te boven zou gaan.

Schouten zei dat ze het de Kamer niet zou ontraden, als die ook het gesprek daarover met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aangaat.