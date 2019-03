Kabinet wil grotere klimaatbijdrage landbouw

Het kabinet wil dat de landbouwsector een grotere bijdrage gaat leveren aan het klimaatakkoord en stelt daar extra geld voor beschikbaar. Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op de doorrekeningen van PBL en CPB van het klimaatakkoord. In het regeerakkoord staat dat de landbouw in 2040 3,5 Mton CO2 moet realiseren.

Hoeveel extra CO 2 -reductie de landbouw gaat leveren, is onderdeel van gesprek. De sector heeft zelf aangegeven 6 Mton reductie te kunnen leveren voor 2030. “De sector heeft gezegd dat ze meer reductie kunnen leveren, maar dat dit ook geld kost; zowel structureel als eenmalig. Daar moeten we dan dekking voor vinden”, zegt Rutte. Hoeveel geld het kabinet hiervoor uittrekt, is nog niet bekend.

Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken reageren op de doorrekening van het klimaatakkoord. - Foto: ANP

PBL berekende dat de kosten voor het huidige totale klimaatakkoord met € 1,6 miljard tot € 1,9 miljard in 2030 aanzienlijk lager uitvallen dan de eerder geraamde € 3 miljard tot € 4 miljard per jaar.

Meer geld beschikbaar voor grotere ambitie landbouwtafel

Het is een ambitie van de landbouwtafel om 6 Mton CO 2 -reductie te realiseren. De ‘extra’ reductie kan vooral bij maatregelen in de veehouderij (stalsystemen, mest en veevoer) en in de glastuinbouw worden gerealiseerd, verwacht de landbouwtafel van het klimaatakkoord.

Landbouwminister Carola Schouten complimenteert de sector met de grotere ambities. “Als we aan willen sluiten bij de ambitie van de landbouwtafel, moeten we daar wel geld voor vrijmaken. Dat gaan we ook doen. We gaan daarmee ook kijken hoe we een combinatie kunnen maken met de kringlooplandbouw. Het is een mooie mogelijkheid om de visie ook verder te brengen, waarbij alles uiteraard wel haalbaar en betaalbaar moet zijn voor de boer”, reageert Schouten.

Subsidies nodig bij ontbreken verdienmodellen

De minister benadrukt dat als je wil dat boeren iets gaan doen, dat je ze ook in staat moet stellen om iets te gaan doen. “Er moet een goed verdienmodel onder liggen, zodat ze er ook een boterham mee kunnen verdienen”, aldus Schouten. Ze pleit voor slimme combinaties, zoals bijvoorbeeld het saneren van asbestdaken combineren met aanleg van zonnepanelen.

Het kabinet wil vooral kijken naar voorstellen die de landbouwtafel heeft gedaan voor CO 2 -reductie. “Maar het denken staat niet stil”, zegt Schouten.