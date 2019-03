Inzet varkens tegen overlast grauwe ganzen

Provincie Utrecht is een proef gestart met de inzet van varkens om de grauwe gans te beheren. Het is de bedoeling om de varkens de eieren op te laten eten. Zo wordt het broedsucces verminderd.

Provincie Utrecht is op zoek naar meer natuurlijke en diervriendelijke methoden om de grauwe gans te beheren. In de Biezenvelden in Houten (U.) ligt een grote broedplaats voor ganzen. Tot nu toe werden de eieren hier geprikt. Ondanks de emotie die deze proef gaat oproepen, vindt de provincie de actie noodzakelijk om de ganzenoverlast en -schade te verminderen.

Proef tot half september

De proef start op maandag 11 maart en duurt tot half september 2019. Als de ganzenpopulatie op het gewenste niveau is, gaat de provincie intensiever gebruikmaken van alternatieve middelen als deze.