Ierse landbouwminister: ‘Geen extra geld, geen extra eisen’

De Ierse landbouwminister Michael Creed heeft zijn collega-ministers maandag opgeroepen te pleiten voor een groter landbouwbudget.

De landgenoot van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zei dat de landbouwministers, zowel in de richting van de Europese Commissie, als binnen hun eigen regering moeten pleiten voor een groter landbouwbudget. “De huidige begroting volstaat niet voor de ambities die we uitspreken. Met deze begroting blijven de ambities wat ze zijn: ambities”, aldus Creed tijdens de vergadering van landbouwministers.

Dat zullen de boeren niet waarderen

Creed zei dat de landbouwministers zich niet kunnen veroorloven steeds meer van de boeren te vragen en steeds minder uit te betalen. “Dat zullen de boeren niet waarderen, maar ook de maatschappij niet.” Creed voegde eraan toe dat het wat hem betreft niet aanvaardbaar is dat geld bij de landbouw wordt weggehaald ten behoeve van nieuwe uitdagingen van de Europese Unie op andere terreinen.

Nederland behoort tot de landen die minder willen afdragen aan de Europese Unie en ook minder geld willen besteden aan de landbouwbegroting.

Carola Schouten

Landbouwminister Carola Schouten liet zich maandag vervangen door directeur-generaal Marjolijn Sonnema in Brussel. Sonnema zei dat Nederland de Europese middelen gericht wil inzetten. Meer gerichte betalingen voor maatschappelijke diensten en minder klassieke inkomenssteun. Boeren moeten een goed inkomen kunnen verdienden én ze moeten worden beloond voor de vervulling van de maatschappelijke wensen, aldus Sonnema.

Frankrijk

De Franse landbouwminister Didier Guillaume is het niet eens met het Nederlandse standpunt. Guillaume zei tijdens de Europese raad van landbouwministers dat hij niet akkoord gaat met steeds hogere eisen voor de boeren als er niet een stabiele begroting voor is. ”De raad van landbouwministers moet de rangen sluiten voor een sterk, stevig en vooral Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”, aldus Guillaume.

Definitieve begroting

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner benadrukte het belang van een eenvoudiger en flexibeler landbouwbeleid.

Tijdens het debat tussen de 28 Europese landbouwministers bleek dat er op tal van punten nog geen overeenstemming is. Bovendien willen de landbouwministers zich niet binden op onderdelen, nu nog niet duidelijk is hoe de regeringsleiders later dit jaar gaan besluiten over de definitieve begroting.