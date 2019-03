Hester Maij zoekt naar duurzaam verdienmodel

Overijssels landbouwgedeputeerde Hester Maij (CDA) gaat leiding geven aan een werkgroep die voor landbouwminister Carola Schouten zoekt naar verdienmodellen voor de boer in de omslag naar de kringlooplandbouw.

Maij is als gedeputeerde ook betrokken bij de klimaattafel voor de landbouw. De Tweede Kamer heeft dinsdag 19 maart in een motie uitgesproken dat het verdienmodel voor de boer zware prioriteit moet krijgen bij een werkroute die gericht is op de verbetering van de insectenstand in agrarische gebieden.

Nog geen toelichting

De taak die Maij krijgt, is breder en gaat over de verduurzaming van de landbouw in het algemeen en de verdienmodellen die daarin te ontwikkelen zijn. De Overijssels gedeputeerde wilde dinsdag nog geen toelichting geven.