Heffing op vlees en zuivel bij harde brexit

De Britse regering wil heffingen opleggen op de meeste landbouwproducten uit het buitenland bij een harde no-deal-brexit. Zo zou er een heffing van 53% komen op rundvlees en zouden kip en zuivel met een heffing van enkele procenten getroffen worden.

De regering in Londen heeft woensdagochtend 13 maart meegedeeld dat het voor een groot aantal producten voorlopig afziet van heffingen om een te grote economische schade van een harde brexit te voorkomen. Die vrijstelling geldt voor 87% van de huidige waarde van de totale Britse invoer. Op landbouwproducten komen echter wel van die tarieven om de eigen boeren te beschermen. De hoogte van de heffing is daarbij gebaseerd op een percentage van wat de EU rekent voor producten uit derde landen. Dit komt neer op de volgende heffingen;

varkensvlees 13 %

boter 32%

kaas 13%

kip 60 %

rundvlees 53 %

Daily Mail berekent dat pakje Gouda kaas van 100 gram op deze manier bijna 40 cent duurder gaat worden. Dergelijke tarieven zouden al gaan gelden vanaf 29 maart 24.00 uur als de Britten dan zonder verdere overeenkomst uit de EU ‘crashen’.

Mogelijk tweede referendum over brexit

Of zo’n no-deal er komt, moet woensdagavond duidelijk worden, wanneer het Lagerhuis stemt over een voorstel in die richting van premier May. Haar voorstel voor een geordende uittreding met een overgangstermijn tot eind 2021 werd dinsdagavond opnieuw met grote meerderheid verworpen. Struikelblok blijft het feit dat het Verenigd Koninkrijk (VK) in de douane-unie moet blijven zolang er geen oplossing is voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Als, naar verwachting, dat Lagerhuis woensdag ook een harde brexit – no-deal – niet wil, dan lijkt het VK af te stevenen op uitstel van de brexit of mogelijk zelfs een tweede referendum over de uittreding zelf.