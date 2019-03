Gewasbeschermingsmiddel dringt door tot woningen

In en om woningen nabij landbouwpercelen worden hogere concentraties gewasbeschermingsmiddel gevonden.

De concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen zijn in en om burgerwoningen rond landbouwpercelen hoger dan in vergelijkbare woningen op grotere afstand. In urinemonsters van bewoners (volwassenen en kinderen) is ook sprake van verhoogde concentraties gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden. Het onderzoek is via het tv-programma Zembla voortijdig geopenbaard.

Debat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft donderdag op initiatief van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) besloten een debat te houden over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif. De Kamer vraagt de ministers van volksgezondheid en landbouw om het RIVM-rapport op korte termijn, met een kabinetsreactie daarop, aan de Kamer te sturen.

Lees verder onder de tweet

LTO verontwaardigd

Het RIVM verwacht dat het rapport in april zal worden afgerond. LTO Nederland reageert verontwaardigd op de openbaarmaking van delen van het onderzoek. LTO zegt dat de context mist. Uit de nu gepubliceerde onderzoeksgegevens blijkt wel dat de gevonden concentraties bestrijdingsmiddelen in de omgeving van landbouwpercelen hoger is, maar niet dat daarbij de veiligheidsnormen worden overschreden.

Uit de onderzoeksgegevens, die niet inhoudelijk worden betwist, blijkt dat in lucht en huisstof bij woningen binnen 250 meter van landbouwpercelen hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen.

Geen gezondheidseffecten

Eerder heeft het RIVM al een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er geen gezondheidseffecten in de omgeving van landbouwpercelen kunnen worden vastgesteld. In dat rapport werd niet specifiek gekeken naar bestrijdingsmiddelengebruik, maar naar gezondheid van mensen die wonen in de nabijheid van landbouwpercelen.

Uit dat onderzoek bleek dat mensen in de omgeving van maispercelen wel een hogere kans op luchtwegaandoeningen hebben, maar een verband met gebruik van bestrijdingsmiddelen werd daarbij niet aangetoond.