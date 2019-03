Geitenboeren zitten met lammeren in hun maag

Op veel geitenbedrijven in Midden-Nederland zit de stal propvol en zitten de lammeren noodgedwongen in een noodhuisvesting.

Reden is dat veel opfok- en mestbedrijven niet over de juiste milieuvergunning beschikken en dus geen lammeren meer mogen opstallen. Veel bedrijven met melkgeiten doen de lammeren snel na geboorte naar een tweede locatie om deze op te fokken of de bokjes te mesten. De opvangbedrijven zijn veelal voormalige varkensbedrijven. De eigenaren daarvan hebben om diverse redenen hun milieuvergunning niet aangepast aan het houden van geiten. Dus formeel gezien zitten de jonge geitjes illegaal op deze bedrijven. De provincie Gelderland heeft meerdere gemeenten in de Gelderse Vallei, waaronder Ede en Barneveld, verzocht te handhaven.

Veel opfok- en mestbedrijven beschikken niet over de juiste milieuvergunning en mogen dus geen lammeren meer opstallen. Foto: Bert Jansen

Na 7 maart geen geitjes meer houden

De huurders of eigenaren van de opfok- meststallen hebben, na controle van de omgevingsdienst, een dwangsom van de gemeente ontvangen. Ze mogen na 7 maart geen geitjes meer houden. Deze termijn wordt maximaal 2 weken verlengd, tot de rechter uitspraak doet. Vandaag diende een kort geding om de opfokstallen in ieder geval tijdens het lammerseizoen te mogen gebruiken. Het was aangespannen door de getroffen geitenboeren. De provincie Gelderland wil dat de illegale geitenbedrijven dicht gaan en laat de gemeenten de klus klaren. Reden voor sluiting is het risico voor de volksgezondheid. Tijdens het kort geding sprak dierenarts Wico Teeuw dat de overbevolking leidt tot meer ziekte en sterfte van jonge dieren. Teeuw: “Ziekten verspreiden zich exponentieel door de stal.”

Dwangsom van € 70.000

De opfokkers en mesters van jonge geiten konden de milieuvergunningen na de geitenstop van de provincie Gelderland ook niet meer krijgen. Een van de getroffen bokkenmesters is Jan van de Beek in Otterlo. Hij heeft plek voor 2.000 bokjes. Deze voormalig varkenshouder heeft geen enkel begrip voor de handhavingsdwang van de gemeente Ede. De ammoniak- en geuremissies zijn veel minder dan varkens, die op zijn vergunning staan. Toch mag hij geen bokken meer mesten. De gemeente Ede heeft hem in 2015 zelfs met een startsubsidie in het zadel geholpen om bokken te gaan mesten. Voor Van de Beek en zijn vrouw een onbekend ambacht. Een van de reden dat hij wachtte om de vergunning aan te passen. Van de Beek: “Dat kost allemaal veel geld dat ik toen niet had. Eerst maar eens kijken of het bokken mesten bij ons past.”

De te betalen dwangsom voor het Otterlose bedrijf bedraagt € 70.000. Van de Beek verklaart dat volgende week de laatste 300 bokken van het bedrijf gaan. Daarna zit hij zonder inkomen, zegt hij. Want hij zijn vrouw leven van het bokken mesten.