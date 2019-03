Forum voor Democratie grote winnaar verkiezingen

Forum voor Democratie is de grote winnaar geworden van de Provinciale Staten-verkiezingen. Kabinet Rutte heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

De verkiezingen voor Provinciale Staten hebben een grote verschuiving tot gevolg in de Eerste Kamer. Landbouwminister Carola Schouten zal steun moeten zoeken buiten de coalitie om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor de wetten die ze heeft ingediend.

Van de 4 regeringspartijen heeft alleen de ChristenUnie, de partij van Schouten, winst geboekt. VVD verloor nipt (van 12 naar 11 zetels), CDA en D66 kregen hardere klappen, zij gingen respectievelijk van 12 naar 8 en van 10 naar 7 zetels.

Tekst gaat verder onder de tabel.

Opvallend is dat de partijen die tegenovergestelde standpunten innemen op het gebied van het klimaatbeleid (Forum voor Democratie en GroenLinks) beide winst boeken ten opzichte van 4 jaar geleden.

Forum voor Democratie van 0 naar 10 zetels

Forum voor Democratie is de grote winnaar van de verkiezingen. De partij was bij de eerste prognoses woensdagavond de tweede partij met 10 zetels in de Eerste Kamer. De partij van Thierry Baudet profileert zich sinds begin dit jaar in de landbouw. Forum zal zeker in een aantal provincies betrokken worden bij de collegevorming, al is de zittende orde in Gelderland en Noord-Brabant nog huiverig. Landbouwgedeputeerde Annemarie Spierings (D66) en Gelderse VVD‘er Jan Markink sluiten samenwerking met Forum voor Democratie niet uit, maar ze zeggen eerst kennis te willen maken met de mensen en de provinciale programma’s van de nieuwe partij.

De huidige coalitie heeft volgens de eerste prognoses in de Eerste Kamer nog 31 van de 75 zetels. VVD gaat van 11 naar 10, Dat betekent dat minister Schouten 7 extra Eerste-Kamerleden moet vinden om wetsvoorstellen door de Senaat te krijgen. Forum voor Democratie kan de coalitie aan een meerderheid helpen. Meer voor de hand ligt dat de meerderheid wordt gezocht bij PvdA en GroenLinks. Met alleen PvdA komt de coalitie nipt aan een meerderheid, met GroenLinks ruim.

Tekst gaat verder onder de taartdiagram.

Gevolgen voor klimaatbeleid

De uitslag van de verkiezingen zal vooral bij de uitwerking van het klimaatbeleid effect hebben voor de landbouw. Jesse Klaver van GroenLinks gaf vorige week al aan graag gedoogpartner te worden voor het klimaatdossier. Maar daar wil Klaver wel wisselgeld voor. GroenLinks zal het klimaatbeleid willen aanscherpen, waarbij niet alleen de invoering van de CO2-heffing op het wensenlijstje staat. GroenLinks ziet krimp van de veestapel als onvermijdelijk om de klimaatdoelen te halen. De partij wil de warme sanering van de varkenshouderij uitbreiden ten opzichte van de huidige plannen. Hoe hard dit punt van GroenLinks is, moet bij de onderhandelingen blijken.

Verkiezingsuitslag geen gevolgen voor kringlooplandbouw

Voor de uitwerking van de toekomstvisie voor de landbouw – naar kringlooplandbouw – zal de nieuwe politieke situatie weinig gevolgen hebben. Voor de plannen van Schouten is brede steun in Den Haag, ook van oppositiepartijen. Het is niet te verwachten dat de minderheid in de Eerste Kamer hier belemmerend zal werken.

Landbouwminister Schouten staat ook voor de taak om de wetsvoorstellen Plantgezondheid en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet door beide Kamers te loodsen. Beide wetten zijn vooral technisch van aard en lijken zonder politieke kleerscheuren de eindstreep te kunnen halen.

Veel provinciale coalities verliezen

Op grond van de voorlopige uitslagen kan worden geconcludeerd dat de bestaande colleges in veel provincies hun meerderheid verliezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, waar de coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA de meerderheid verloor.

De Provinciale Staten kiezen op 27 mei de nieuwe Eerste Kamer.

Rutte: land blijft goed bestuurbaar bij deze uitslag

Premier Mark Rutte zegt niet verrast te zijn dat de coalitie de meerderheid verliest in de Eerste Kamer. Maar hij benadrukt dat het land hiermee niet onbestuurbaar is geworden. “Het wordt nog meer koffiedrinken en bellen”, zegt hij, verwijzend naar het onderhandelen met oppositiepartijen om meerderheden te smeden.

Mede-auteur: Jan Braakman