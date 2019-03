ForFarmers zette minder voer af in 2018

Het afgezette mengvoervolume door ForFarmers in Nederland kromp afgelopen jaar. Hoofdoorzaak is de kleiner geworden melkvee- en varkensstapel.

Dat zei CEO van ForFarmers Yoram Knoop bij de presentatie van de jaarcijfers woensdag in Lochem. “De afhankelijkheid van Nederland voor ons is groot. Maar in Nederland nemen dieraantallen af en daar is geen groei meer mogelijk. Daarom zetten we ook bewust in op andere landen waar groei voor ons mogelijk is”, aldus Knoop. Desondanks houdt ForFarmers binnen Nederland alle mengvoerbedrijven in de gaten voor mogelijke overnames.

Het volume TotalFeed groeide wel in Nederland. “We zijn trots dat we in een teruglopende markt toch groei hebben gerealiseerd met ons TotalFeed-volume”, zo zei Pieter Wolleswinkel, de nieuwe directeur van ForFarmers Nederland.

Meer overnames verwacht, ook in andere landen

Voor de eerste helft van 2019 verwacht ForFarmers een lagere operationele winst dan het jaar ervoor. Dat komt door contracten voor grondstoffen die voor langere tijd zijn afgesloten en ongunstig uitpakken. “We kiezen ervoor die pijn zelf te dragen en hogere prijzen niet door te berekenen aan boeren. Het gaat een negatieve impact hebben op het resultaat”, aldus Knoop.

Vorig jaar deed ForFarmers 4 overnames waardoor de omzet, het klantenbestand en het afgezette volume mengvoer groeiden. Klaar met overnames is het voerbedrijf nog niet. “Dat we nieuwe overnames gaan doen de komende jaren, staat als een paal boven water”, aldus Knoop. Dat die overnames in nieuwe landen zijn, is volgens hem niet uitgesloten. ForFarmers wil de nummer-1-positie in Nederland behouden en streeft daarnaast naar een nummer-1- of -2-positie in de landen waar het actief is.