ForFarmers: broekriem aanhalen door lager resultaat

ForFarmers noteert voor het jaar 2018 een lagere operationele winst. Reden voor het voerconcern om de komende jaren de broekriem aan te halen en te snijden in het personeelsbestand.

De operationele winst daalde met 1,3% tot € 100,1 miljoen. De operationele winst in Nederland daalde met 5%. Dat blijkt uit de jaarcijfers die ForFarmers woensdag 13 maart publiceerde.

ForFarmers voerfabriek in Almelo. - Foto: Michel Velderman

De effecten van de warme en droge zomermaanden zorgden voor hogere kosten voor de aanvoer van grondstoffen en onstabiele, hoge grondstofprijzen. Deze kosten konden vooral in Nederland en Polen niet volledig worden doorberekend aan klanten. Door de tegenvallende resultaten in 2018 en de verwachting dat ook het eerste halfjaar van 2019 mindere resultaten brengt, is het de bedoeling dat de kosten binnen het bedrijf worden verlaagd. ForFarmers kijkt daarbij naar het verminderen van het aantal fabrieken en het aantal werknemers. Zo’n 125 tot 150 banen in Nederland, België en Groot-Brittannië worden geschrapt. In totaal moet in 2021 € 10 miljoen aan kosten zijn bespaard.

Ondanks de lagere operationele winst, oftewel de Ebitda, wat een belangrijke graadmeter is voor de operationele prestatie van het bedrijf, behaalde de voergigant een grotere omzet en hogere brutowinst. Die werden vooral gedreven door overnames die in 2018 in België, Polen en Nederland werden gedaan.

Afzet Total Feed groeit bijna 3%

ForFarmers zette in 2018 4,2% meer mengvoer af, ook toe te schrijven aan de overnames. In de autonome groei, waarbij de overnames niet worden meegerekend, bleef het volume afgezette mengvoer ongeveer gelijk. In Nederland was er een volumekrimp. Wel nam het volume Total Feed met bijna 3% toe. Total Feed is gericht op de toegevoegde waarde op het boerenbedrijf in plaats van op tonnages.

Volgens Ben Volker van de Coöperatie FromFarmers lagen de prijzen voor de producten van ForFamers in 2018 lager dan het jaar ervoor. FromFarmers heeft voorgesteld om een vergoeding, gelijk aan het dividend van € 0,30, uit te keren op participatierekeningen en € 4,62 uit te keren per benut voerequivalent.