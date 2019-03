EU-parlement beschermt boer en tuinder met nieuwe wet

Het Europees Parlement heeft wetgeving aangenomen voor de bescherming van boeren en tuinders tegen oneerlijke handelspraktijken.

De Europese Unie verbiedt te late betalingen van bederfelijke producten, annulering van bestellingen op het laatste moment, eenzijdige wijziging of wijzigingen achteraf in contracten, het verhalen van verspillingskosten op leveranciers en het weigeren om schriftelijke contracten af te sluiten. Het Europees Parlement heeft dinsdag 12 maart in grote meerderheid wetgeving aangenomen voor de bescherming van de boer en tuinder tegen oneerlijke handelspraktijken.

Lidstaten moeten een eigen ‘voedselscheidsrechter’ aanstellen. In Nederland wordt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

CDA‘er Schreijer-Pierik: historische stap voor boeren

De Europese regelgeving vormt een eerste minimale bescherming voor de primaire producenten in de voedselketen, boeren en tuinders.

Het besluit van het Europees Parlement is dinsdag 12 maart alom bejubeld. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik spreekt van ‘een historische stap’. “Dit is een historische dag voor de bescherming van boeren, tuinders en vissers in de EU tegen oneerlijke handelspraktijken door afnemers, handelaren en supermarktgiganten”, zei Schreijer vlak na afloop van de stemming.

Adviezen oud-landbouwminister Veerman meegenomen

De Europese wetgeving is mede tot stand gekomen op basis van adviezen van oud-minister Cees Veerman. Hij keek in opdracht van de Europese Commissie onder meer keek naar de positie van de boer in de keten.

Schreijer-Pierik heeft ervoor gepleit om de wetgeving na 4 jaar te evalueren, zodat kan worden nagegaan of de positie van de boer daadwerkelijk verbetert.

VVD‘er Huitema: wet herstelt scheve verhouding boer en afnemer

CDA-politicus Schreijer-Pierik wijst erop dat het Europees Parlement niet is meegegaan in een voorstel van de liberale fractie (VVD en D66) om de reikwijdte van de nieuwe regels te beperken.

VVD-Europarlementariër Huitema is net als Schreijer-Pierik tevreden met de uitkomst van de stemming: “Ik ben blij dat het gelukt is om voor de Europese verkiezingen de positie van de boer en tuinder in de keten daadwerkelijk te versterken. Oneerlijke handelspraktijken moeten aangepakt worden, zeker in de land- en tuinbouw. De boer en tuinder zijn vaak de zwakke speler tegenover grote partijen zoals supermarkten en grote toeleveranciers.” Volgens Huitema draagt de nieuwe wetgeving eraan bij de scheve verhouding tussen primaire producent en zijn afnemers te herstellen.