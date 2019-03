Discussie over effect vleesloze week

Milieubureau Blonk heeft het effect berekend van vleesloos eten op het milieu.

Van 11 tot en met 17 maart is de Nationale Week Zonder Vlees, uitgeroepen door een stichting met diezelfde naam. Deze heeft milieubureau Blonk gevraagd het effect te berekenen van vleesloos eten op het milieu. Over de interpretatie van de uitkomsten daarvan is al meteen discussie losgebarsten.

Stichting Agri Facts (Staf) eist rectificatie van een uiting van de True Food Price Coalition, een organisatie met vooraanstaande figuren uit de wereld van duurzame voeding, die zegt te streven naar eerlijke prijsberekening van vlees. Deze zou gerekend hebben met een te hoge gemiddelde vleesconsumptie per persoon, en daardoor een te grote besparing toekennen aan vleesloos eten. Ook zou die ten onrechte het effect van vleesvervangers niet meewegen.

Effect vleesvervanger niet meegenomen

De studie van Blonk Consult berekent dat een week geen vlees eten voor een gemiddelde Nederlander (met een consumptie van 770 gram per week) 13,3 kilo CO 2 uitstoot minder betekent. Dat komt overeen met een autoritje van 76 kilometer. Ook is er een besparing op land nodig voor het verbouwen van veevoer met 8,9 vierkante meter, aldus Blonk. Tot slot is gemiddeld 130 liter water nodig om 770 gram vlees te produceren.