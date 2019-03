Discussie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stokt

De voortgang van de Europese discussie over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid stokt.

Minister Carola Schouten klonk woensdag tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer niet vrolijk: “Op dit moment gebeurt er vrijwel niets. Er komt niets meer door. Wij krijgen de stukken heel laat of niet. Er zit vertraging in het proces.”

Raad Europese landbouwministers

Aanleiding was een opmerking van Kamerlid Helma Lodders, die zich erover verbaasde dat een deel van de stukken ter voorbereiding van de komende raad van Europese landbouwministers niet naar de Kamer waren verzonden. Het antwoord van de minister: “Wij hebben de stukken ook niet.”

Nieuw GLB in 2021 wordt niet gehaald

Het was aanvankelijk de bedoeling dat het nieuwe GLB in 2021 van kracht zou worden. Maar dat gaat niet meer lukken. De Europese verkiezingen en daarna de vorming van de nieuwe Europese Commissie zullen de voortgang van de GLB-discussie in de komende jaren doen stokken. De progressie die het Roemeens voorzitterschap had kunnen boeken, is verloren gegaan.

Landbouwminister Schouten ziet echter ook een zonnige kant aan de vertraging: zo is er meer tijd om het landbouwbeleid vorm te geven. - Foto: ANP

Meer tijd voor bepalen landbouwbeleid

Landbouwminister Schouten ziet echter ook een zonnige kant aan de vertraging: zo is er meer tijd om het landbouwbeleid vorm te geven. Een van de belangrijke nieuwe elementen in het Europese landbouwbeleid is het nationale strategische plan – het plan waarin de lidstaten aangeven hoe ze op hun eigen manier invulling geven aan bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen, innovaties en biodiversiteit.

Het landbouwministerie is in overleg met de provincies over het nationale plan. Doel is om nog voor het eind van dit jaar in elk geval een plan op hoofdlijnen klaar te hebben.

Kamer wil vinger aan de pols

De Tweede Kamer wil een vinger aan de pols houden. “Dit is ongeveer het belangrijkste onderwerp waar we ons deze periode mee bezig houden”, zei SP-Kamerlid Frank Futselaar in debat met de minister. VVD‘er Helma Lodders wil de positie van het parlement vastleggen. “Het gaat om heel veel geld”, zegt ze.

De minister zegt in een toelichting dat ze graag in de maandelijkse vergadering van landbouwministers meer gediscussieerd had over de politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Ze refereert aan een discussie over uitbreiding van de toegestane wijndruivenrassen tijdens de landbouw- en visserijraad in januari. “Hoe belangrijk dat ook is voor sommige landen, maar dat had ook op een ander niveau kunnen worden besproken.”