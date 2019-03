Dierenbescherming: geen strengere staleisen per 2022

Veehouders in Noord-Brabant moeten niet gedwongen worden voor 2022 aan de strengere eisen te voldoen.

Dat zegt de Dierenbescherming. Die wil dat de provincie Noord-Brabant stopt met het dwingen van veehouders om al voor 2022 de stallen aan de opgestelde strengere provinciale eisen te laten voldoen.

Ruimte voor duurzame technieken

Een veel betere oplossing is om veehouders de ruimte te geven duurzamere technieken in hun stallen te introduceren. Technieken die voor milieu, mens en dier beter zijn, in plaats van nu alles zetten op investeringen in luchtwassers. Die oproep doet programmamanager veehouderij bij de Dierenbescherming Bert van den Berg,

Luchtwassers

Door de snelheid die Noord-Brabant eist, zijn veehouders verplicht om in 2022 een strengere uitststootnormen te voldoen. De enige manier dat doel te bereiken is – op dit moment – door middel van luchtwassers. Volgens Van den Berg is dat echter geen goede oplossing: de kwaliteit van de buitenlucht verbetert, maar in de stal blijft de situatie hetzelfde als voor die tijd.

Daarnaast kan het vuur bij een stalbrand zich juist via de luchtwasser razendsnel verspreiden. Omdat de investeringen in luchtwassers groot zijn, komen veehouders niet toe aan – volgens Van de Berg – veel betere oplossingen, zoals de scheiding van mest en urine aan de bron.

Milieuvergunning

Wanneer veehouders in 2022 aan de strengere Brabantse milieunormen moeten voldoen, zullen ze uiterlijk op 1 januari 2020 een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend moeten hebben. De tijd tot 1 januari 2020 is te kort om de nieuwe technieken getest en erkend te hebben. De haast van de provincie werkt volgens de Dierenbescherming op dit moment averechts.

Landelijke stoppersregeling

De dierenorganisatie wijst daarbij ook op de landelijke stoppersregeling waardoor al een groot aantal varkenshouders per 2020 het bedrijf zal beëindigen. Daarnaast is er € 120 miljoen beschikbaar voor een warme sanering van de veehouderij. Een flink deel hiervan zal in Noord-Brabant besteed gaan worden, verwacht de Dierenbescherming.